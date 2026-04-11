ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada boş petrol tankerlerinin ABD'den gaz ve petrol almak için yola çıktığını duyurdu.

Trump, açıklamasında "Şu anda, dünyanın en büyüklerinden bazıları da dahil olmak üzere, tamamen boş çok sayıda petrol tankeri, dünyanın en iyi ve en “kaliteli” petrolünü (ve gazını!) yüklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yol alıyor. Elimizde, bizi takip eden en büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla petrol var – üstelik kalitesi de daha yüksek. Sizi bekliyoruz" diye yazdı.

Bu açıklama, Hürmüz Boğazı'nın açılmasında yaşanan problemlelerin büyümesinden sonra yapıldı.

The New York Times'ın haberine göre İran, Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınların yerini bulamıyor ve bu sebeple kaldıramıyor.

Bununla birlikte görüşmeler için ön şartları henüz yerine getirilmeyen İran hükümeti Boğaz'ı açmak için bir çaba da harcamadı.

ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nı kullanarak Körfez'den petrol ve gaz alan ülkelerin ABD'den bu petrol ve gaz alabileceğini söyledi.

TRUMP: 'İRAN ÇÖKMEKTE OLAN BİR ÜLKE'

Gazeteci Kellie Meyer, ABD Başkanı'nın sosyal medya paylaşımında sonra Trump'ı arayarak kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

Meyer, "Az önce Başkan Trump ile telefonda İran’la yürütülen görüşmeler ve ABD’nin petrol ve gaz arzını öven son Truth Social paylaşımı hakkında konuştum" dedi.

Trump, Meyer'a verdiği demeçte “Dünyamızın engin denizlerine bir bakın; gemilerin çoğu petrol yüklemek için ABD’ye doğru yol alıyor, çünkü elimizde bol miktarda var" dedi.

Bana bunun İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması nedeniyle olmadığını, boğazın “çok da uzak olmayan bir gelecekte” açılacağını söyledi.



İran hakkında Trump “çökmekte olan bir ülke" yorumunu yaptı ve “Ama bence insanlar Boğaz’dan geçmenin başka alternatifleri olduğunu görüyorlar” diye ekledi.

Meyer "İranlıların İyi niyetle hareket ettiklerini düşünüp düşünmediği" sorusuna Trump "Bunu çok kısa bir süre içinde size bildireceğim, uzun sürmeyecek” cevabını verdi.