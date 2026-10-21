“Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı Ömer Gönül’e şok suçlama: 30 milyon rüşveti ‘Helal et’ diye almış” SÖZCÜ’nün dünkü manşetiydi. Suçlamayı Saadet Partisi (SP) Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca yöneltti. Bursalı Gazeteci Yüksel Baysal da yazdı. Atmaca, SÖZCÜ Meclis Büro Şefimiz Veli Toprak’a konuştu. İddiayı doğruladı, “Savcıya anlatırım” dedi.

Konunun daha iyi anlaşılması için aktaralım: SP’li Mehmet Atmaca, rüşvet istendiği ileri sürülen kişiyi ‘Bursalı iyi bir sanayici” diye tanıttı. Atmaca, 2023’te borsaya girmek isteyen iş adamından rüşvet istenince durumu, AKP Milletvekili Refik Özen’e, onun da Maliye Bakanına ilettiğini anlattı. “Onay çıkınca aradım. Bir vekile 600 bin dolar (30 milyon lira) ödediğini söyledi. Atmaca, dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül’ün ödemeden sonra iş adamını arayıp “Verdiğini helal et” dediğini aktardı. Aslında soruşturma açılması, savcının beni araması lazım. Bu işin ortakları var” iddiasında bulundu.

BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜ?

Fon skandalı siyaseti, bürokrasiyi sarsıyor. Her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu arada görevden almalar, yeni atamalar, idari ve adli soruşturmalar devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) önceki Başkanı İbrahim Ömer Gönül’e hakkındaki bu müthiş iddiayı hatırlatıp “Siz ne diyorsunuz?” diye sordum. Yanıtı şöyle oldu:

“Evet, bu açıklamayı okudum ve çok üzüldüm. Ben, hiç öyle bir görüşmeyi hatırlamıyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Ben ‘Bunu da helal et’ demişim. Çocuğun bile inanmayacağı şey. Bunu bir milletvekilinin söylediği belirtiliyor. Konuyu şöyle özetleyeyim: Beni arayan milletvekilleri olur, her iş için olur.

O bahsi geçen iki milletvekilinin aradığını inanın hatırlamıyorum bile. Ama aramış da olabilirler. Beni bir sürü milletvekili seçmeni için arar, kendi ilindeki faaliyetler için arar. Ama benim kalkıp ‘Bu parayı da helal edin’ diye söylemem söz konusu değil. Bundan emin olun. Böyle konuşan birisini ben kendi elimle götürür savcılığa teslim ederim.”

EN BÜYÜK SAVAŞ, ÇANTACILARLA

Ömer Gönül’le konuştuktan sonra, SPK’da bir başka yetkiliyle konuştum. “Bazen siyasetçisi de, avukatı da SPK’da iş takibi yapabiliyor. Bunun için Ömer beyin döneminde web sitesinde sıra yayınladık ve elimizden geldiğince o sırayla da halka arzları verdik. Böylece çantacıların önünü kestik. SPK’daki verdiğimiz savaşların en büyüklerinden bir tanesi buydu.

Bundan yaklaşık bir yıl önce web sitesinde başvuruları yayınladık. Bu başvuruları yayınlayınca ne oldu? Sırayla işlemler yapılmaya başlandı. Bütün meselemiz bu piyasada dolaşıp ‘Ben sizin işinizi erken çıkarttım, ben sizin işinizi yaptım’ diyenlerin önünü kesmekti. Bu konuda çok ciddi gayretler verildi” dedi.

ÇOK AĞIR CEZALAR KESTİK

Fon skandalı niçin önlenemedi? Bu konuyu eski SPK Başkanı Ömer Gönül’e sordum. Şunları söyledi:

“Başlangıçta SPK resmi bir açıklama yaptı. Biz tarihi cezalar kestik, manipülatörlerden de bir sürüsünü tutuklattık. Bütün dünya örneklerinde olduğu gibi bizde de bir dosyanın hazırlanma süresinin çok uzun olması. Çünkü bu hukuk çerçevesinde yürüyen bir iş. Yani burada manipülasyon diyebilmeniz için hukuki kanıtları ortaya koymak lazım. O biraz uzun sürüyor. ‘Niçin geç kalındı?’ meselesinin aslında tabanında yatan da bu. Fonlarla ilgili çok önlem aldık. Aslında bunları uzun uzun anlatmak isterim ama şimdi memur kimliğimizi taşıyoruz.

Kestiğimiz cezalar, tutuklattığımız insanlara baktığınızda görevimizi yapmıyor değil de yani görevimizi elimizden geldiğince iyi bir şekilde yaptığımızı gösteriyor. Dediğim gibi işin doğal süreci böyle oldu. Yani bunlara aslında bir detaylı baktığınızda göreceksiniz. Geçen sene ne kadar manipülasyon cezası verilmiş? Rekor açıdan hangi dosya ne kadar sürede sonuçlanmış? Baktığınızda bunların bir süreç içerisinde olduğunu göreceksiniz.”

VİCDANIM RAHAT AMA

Ömer Gönül’e, “Anladığım kadarıyla vicdanınız rahat, görevinizi eksiksiz yaptığınızdan şüpheniz yok” dedim. Şunları söyledi:

“Yani vicdanım, görev açısından rahat ama son olaylara çok üzüldüğümü söylemek durumundayım. Yani hepimizin bildiği gibi hakikaten çok üzücü olaylar. Ama inşallah bunlar da bir şekilde çözülecek. Bunlar dünyanın her yerinde olan şeyler.

Şu anda hukuki süreci devam ettiriyoruz. Artık ondan sonrası da sayın savcılarımızın değerlendirmesine kalacak. SPK’dan sonra görevlendirildiğim kurumdan da ayrıldım.

Kamu görevlisi sıfatım devam ediyor ama belli bir kadroyla değil. Biliyorsunuz memuriyetten ayrılmanın şartları var. Şu anda memuriyetim devam ediyor.

DOĞRUDUR, YANLIŞTIR BİLMİYORUM

Memur olduğum için konuyla ilgili konuşamıyorum, sosyal medya paylaşımı yapamıyorum. Yoksa çalışmalarımızla ilgili benim de anlatacaklarım var.

Milletvekillerinin anlattıkları doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. O taraf beni hiç ilgilendirmez ama yani bu ‘Helal et’ meselesi ve ‘Otuz milyon rüşveti helal et’ gibi sözlere çok üzüldüm.

Yok, yok, yok, yok, yok Allah korusun öyle bir şey yok. Bana kimse böyle teklifte bile bulunamaz.”

İbrahim Ömer Gönül’ün babası Vecdi Gönül. Devlette yıllarca üst düzey görevlerde bulundu. Ankara, İzmir Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı. Siyasete girdi, Milli Savunma Bakanlığı yaptı. AKP’nin iktidara geldiği dönemde siyasetle, askerler arasında da uyumlu bir çalışma yapılmasında etkili olduğu da biliniyor.