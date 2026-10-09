İhmaller, sorumsuzluklar önlenebilir facialarla can almaya devam ediyor. Bu kez acı haber İstanbul Maltepe’den geldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta sabah saat 05.40’ta herkes uykudayken 7 katlı binanın, alttaki üç katı çöktü.

Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine adrese kurtarma ekipleri sevk edildi.

14 KİŞİ ENKAZDA KALDI

İlk belirlemelere göre, binanın 3 katının enkazı altında 14 kişi kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu 10 kişi sağ olarak kurtarıldı.

3’ü çocuk 10 yaralı hastaneye kaldırıldı. İlerleyen saatlerde ekipler 2 kişinin cenazesine ulaştı. 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerden Gülce Turan’ın kiracı, Ahmet Muhammet İnan’ın ise ev sahibi olduğu öğrenildi.

ADIM ADIM GELMİŞ

Üstteki 3 katı kaçak olan 7 katlı bina altındaki 3 katın çökmesi, ihmaller zincirini gündeme getirdi Binada facia öncesi duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Bir süredir sıvalarının döküldüğü ve inşaat demirlerinin görünür hale geldiği belirtildi. Tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya, çatlakların gün geçtikçe büyüdüğünü ve nisandan sonra belirginleştiğini söyledi.

Öte yandan binanın kolonlarının kesildiği iddiası da gündeme geldi.

Şantiye şefi ve mimar gözaltında

Yaşanan facianın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.

Ekipler bir yandan enkaz altında arama çalışmaları yaptı, diğer yandan binadan beton örnekleri alındı ve inceleme başlatıldı. Öğleden sonra ise riskli olduğu değerlendirilen binada çalışmalar durduruldu ve ekipler tarafından yıkıldı.

İmar affından yararlandı iddiası

1987 yıllında inşa edilen binanın 2018 yılında imar affından yararlandığı iddia edildi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi Sekreter Yardımcısı Mehmet Gökçe, Türkiye’de 6.8 milyon civarında riskli konut bulunduğunu söyledi.

GÖKÇE, tabut evlerin 1.5 milyonunun ise İstanbul’da bulunduğunu, ancak tam bir inceleme yapılmadan riskli bina sayısının tam olarak belirlenemeyeceğini ifade etti. Gökçe, son aftan yararlanan bina sayısının 7 milyon 86 bin olduğunu söyledi.