Edinilen bilgilere göre, 2 Ağustos’ta, Rusya’da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen gösteri atlayışına katılan 41 yaşındaki deneyimli paraşütçünün ana paraşütü açılmadı.

YEDEK PARAŞÜTÜ AÇMAYA ÇALIŞTI

Ana paraşütün açılmadığını fark eden paraşütçü, düşüş sırasında yedek paraşütünü devreye sokmaya çalıştı. Ancak yaklaşık 600 metrelik yükseklikten başlayan düşüşte, yedek paraşütün etkili şekilde açılması ve düşüşü güvenli seviyeye indirmesi için yeterli zaman kalmadı.

Paraşütçü hızla yere çarparken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak 41 yaşındaki veteranın aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, paraşütün neden açılmadığı ve yedek paraşütün neden düşüşü durdurmaya yetmediği araştırılıyor.

Rusya’da her yıl 2 Ağustos’ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü, VDV’nin kuruluşunun yıl dönümü olarak kabul ediliyor. Gün kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.