Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde İstanbul yönüne gitmekte olan Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, hastaneye ulaşmadan hayatını kaybetti.
BURAYA ETKİNLİK İÇİN GELMİŞLER
Öte yandan, Srdjan Budic'in, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Budic’in, 16-19 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne katıldığı ve deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaştığı belirtildi.