Polonya'nın batısında, Gryfino kasabası yakınlarında bulunan ve "Eğri Orman" olarak bilinen bölgedeki ağaçların sıra dışı büyüme şekli, bilim dünyası ve tarihçiler için bir bilmece olmayı sürdürüyor. 1930’lu yıllarda dikildiği bilinen yaklaşık 400 çam ağacı, taban kısımlarında 90 derecelik bir kavis çizdikten sonra gökyüzüne doğru dik bir şekilde uzanıyor.

ÇELİŞKİLİ TEORİLER VAR

DailyGalaxy'nin haberine göre, ağaçların neden bu şekilde büyüdüğüne dair kesin bir kanıt bulunamazken, ortaya atılan teoriler geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bölge sakinleri ve meraklılar tarafından dile getirilen bazı iddialar arasında, fidanların uzay gemileri tarafından ezilmesi veya İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi tanklarının genç ağaçların üzerinden geçmesi yer alıyor. Ancak uzmanlar, tank teorisinin zayıf kaldığına dikkat çekiyor; zira aynı bölgedeki komşu ağaçların tamamen normal bir formda büyümesi, dışsal ve kitlesel bir ezilme ihtimalini sorgulatıyor.

BİLİMSEL YAKLAŞIM

Maryland Üniversitesi'nden Gary Coleman, durumu bitki bilimi çerçevesinde değerlendirerek gravitropizma fenomenine işaret ediyor. Coleman, ağaçların yerçekimine karşı verdikleri bu tepkiyi şu sözlerle açıklıyor:

"Gövde yerçekimi yönüne dik bir konuma geldiğinde, bitki kendi konumunu değiştirmesini sağlayan bir mekanizmayı tetikler. Bu durum muhtemelen ağaçlar henüz birkaç fit boyundayken yaşandı."

İNSAN ELİYLE YAPILMIŞ OLABİLİR

Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar ve paylaşılan veriler, ağaçlardaki şekil bozukluğunun doğal değil, insan eliyle yapılmış olabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Ağaçların gövdelerindeki kesik ve budak izleri ile tüm kavislerin istisnasız kuzey yönüne bakması, bu teoriyi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Tahminlere göre bu bölge, mobilya, fıçı veya gemi iskeleti yapımında kullanılmak üzere doğal olarak eğimli kereste yetiştirilmesi amacıyla kurulan bir fidanlıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve bölgenin terk edilmesiyle birlikte, bu müdahalenin gerçek nedeni ve yöntemi hakkındaki kayıtlar tarih tozuna karıştı.