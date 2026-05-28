Rusya’da yaşayan 50 yaşındaki Yuri’nin sol gözündeki geçmeyen ağrının nedeni, doktorları bile şaşkına çevirdi. Rus medyasında yer alan habere göre, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca gözünde ağrı ve görme problemi yaşayan adamın kafatasında 12 santimetrelik bir ağaç dalı olduğu ortaya çıktı.

Rilsk kentinde yaşayan Yuri, 2024 yılında bahçesinde akçaağaç budadığı sırada sol gözünde aniden şiddetli bir ağrı hissetti. O sırada koruyucu gözlük takmayan adam, gözüne bir odun parçasının çarptığını düşünerek olayı önemsemedi. Ağrının kısa süre sonra azalması üzerine günlük yaşamına devam etti.

Ancak geçen süreçte sol gözündeki rahatsızlık tamamen geçmedi. Zaman zaman ağrı ve iltihap yaşayan Yuri, birçok göz doktoruna başvurdu. Fakat yapılan tedavilere rağmen şikayetlerinin nedeni belirlenemedi.

Son aylarda durumunun ağırlaşmasıyla birlikte görme kaybı yaşamaya başlayan Yuri, Kursk Bölge Çok Disiplinli Klinik Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan MR ve BT taramalarında, göz yuvasından girerek sinüsleri ve kafatası tabanını zedeleyen uzun bir yabancı cisim tespit edildi.

Doktorlar, cismin yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda bir akçaağaç dalı olduğunu belirledi. Dalın beynin kritik bölgelerine ve önemli damarlara tehlikeli derecede yakın olduğu ifade edildi.

Cerrahlar, riskli operasyonu dışarıdan kesi yapmadan endoskopik yöntemle gerçekleştirdi. Burun yoluyla yapılan ameliyatta dal parçası parça parça çıkarıldı. Başarılı operasyonun ardından Yuri’nin görme yetisinin korunduğu ve sağlık durumunun giderek iyileştiği açıklandı. Doktorlar, hastanın ilaç tedavisinin sürdüğünü ve tamamen iyileşmesinin beklendiğini söyledi.