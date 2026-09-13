ABD’deki Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, göz çevresinde kolesterol ve yağ birikimine bağlı sarı plaklar bulunan yaklaşık 18 bin kişinin verileri incelendi.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçları sağlıklı bireylerin verileriyle karşılaştırdı. Analiz sonucunda göz çevresinde söz konusu lezyonları bulunan kişilerde ciddi dolaşım sistemi hastalıklarıyla karşılaşma riskinin belirgin şekilde daha yüksek olduğu görüldü.

KALP KRİZİ RİSKİ VAR MI?

Uzmanlar, göz kapaklarında görülen bu sarı yağ birikimlerinin doğrudan kalp krizine yol açmadığının altını çiziyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, söz konusu plakların damar sertleşmesi gibi kalp ve damar hastalıklarının sessiz bir göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor. Araştırmada, kandaki yağ oranı dikkate alındığında dahi bu lezyonların taşıdığı riskin devam ettiği belirtildi.

SADECE ESTETİK PROBLEM DEĞİL

Bilim insanları, göz çevresindeki sarı plakların çoğu zaman yalnızca görünümle ilgili bir sorun olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Ancak araştırma sonuçlarının, bu tür belirtilerin altta yatan kalp-damar risklerinin değerlendirilmesi açısından dikkate alınması gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.

Araştırmacılar, göz kapakları veya çevresinde sarı renkli lekeler fark eden kişilerin yalnızca dermatoloji değerlendirmesiyle yetinmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, bu kişilerin birinci basamak sağlık kuruluşlarında kardiyovasküler risk açısından değerlendirilmesini; tansiyon, kolesterol ve yaşam tarzı gibi risk faktörlerinin kontrol edilmesini öneriyor.

Araştırma, göz çevresindeki bu plakların kalp krizi veya inmeye doğrudan neden olduğunu değil, gelecekteki kalp-damar hastalığı riskinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek bir işaret olabileceğini ortaya koyuyor.