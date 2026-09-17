Minnesota'nın Monticello kentinde bir mağazadan yaklaşık 580 dolar değerinde iki paket elektrikli alet bataryası çaldığı iddiasıyla 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast gözaltına alındı.

Polis kayıtlarına göre Quast, sorgusunda söz konusu bataryaları aldığını kabul etti.

Hakkında hırsızlık suçlaması yöneltilen Quast, işlemlerinin ardından ertesi gün serbest bırakıldı.

GÖZALTI FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Quast'ın adının geniş kitlelere ulaşmasına neden olan asıl gelişme, gözaltı sırasında çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması oldu.

Gözaltı fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları Quast'ı 57 yaşındaki Jennifer Lopez'e benzediğini öne sürdü.

Kısa sürede yayılan paylaşımın altına çok sayıda esprili yorum gelirken, bazı kullanıcılar ilk bakışta fotoğraftaki kişinin Lopez olduğunu düşündüklerini yazdı.

HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLAMALAR VAR

Quast'ın daha önce uyuşturucu bulundurma, alkollü araç kullanma, polisten kaçma ve sahte kimlik bilgisi verme gibi çeşitli suçlamalarla da kayıtlara geçtiği aktarıldı.