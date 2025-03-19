Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Baykal, gözaltıları, “Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar” şeklinde değerlendirdi.

Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Gelen bazı tepkilerde, “Deniz Baykal'ın değil de Erdoğan'ın kızı gibi konuşuyor” gibi yorumlar yer aldı.

Baykal'ın yaptığı açıklama sosyal medya da çok tepki çekti. Gelen tepkiler şöyle oldu: