Bu sabah erken saatlerde evinden gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat hakkında ilk mesajı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik iletti.

ADA SAKİNLERİ KARŞILADI

Adalar Belediyesi’ni ve Akpolat ailesini ziyaret eden Çelik’i; Başkan Akpolat’ın annesi Melek Akpolat, eşi Yüksel Akpolat, Belediye Meclis Başkanvekili Medine Pamuk, Meclis üyeleri, Adalar CHP İl Başkan Yardımcısı Haydar Karasu, CHP Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır ve destek için belediye binasında bulunan ada sakinleri karşıladı.

GÖREVİNE BAĞLILIĞINI VURGULADI

Ziyaret sırasında Melek Akpolat’a sarılan Özgür Çelik, Başkan Akpolat’ın kaleme aldığı mesajı kamuoyuyla paylaştı. Akpolat mesajında, annesine ve kendisine destek veren ada halkına seslenerek görevine bağlılığını vurguladı.

"RÜZGARA KARŞI DİK DURAN UÇURTMALAR UÇABİLİR"

Akpolat’ın ilettiği mesaj şöyle aktarıldı:

"Bana oy verenlerin başını eğecek bir şey yapmadım, yapmam. Ben yaptığım işi çok seviyorum. CHP’li olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Adalı komşularım benim için aynıdır, eşittir. Herkesi çok seviyorum, sevgiyle selamlıyorum. Her vatandaşımıza eşit mesafede yaklaşıyorum ve Adalarımız için keyifle çalışıyorum. Canım personelim moralini bozmasın. İşlerine, ben yanlarındaymışım gibi verimli bir şekilde devam etsinler. Onlardan tek ricam budur. Rüzgâra karşı dik duran uçurtmalar uçabilir; boyun eğen uçurtmalar ise yok olmaya mahkum olur".