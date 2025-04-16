Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gül, dün sabah saatlerinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de şüphelisi olduğu dosya kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı.
TUTUKLANDI
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Gül, bu sabah adliyeye sevk edildi. ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gül tutuklandı.