Ankara'da dün sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ilk mesajını sosyal medyadan verdi. Güner'in sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda "Alnım ak, başım dik" dedi.

Çankayalılara seslenen Güner, "İçinden geçtiğimiz bu süreçte bilmenizi istediğim tek bir şey var: Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik" ifadelerini kullandı.

Çankaya'ya hizmet etmekten başka bir gayesinin olmadığını vurgulayan Güner, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Gönderdiğiniz mesajları, duaları ve iyi dilekleri okudum. Desteğiniz bana güç veriyor. İyi ki varsınız. En kısa zamanda Çankaya’nın sokaklarında, parklarında ve mahallelerinde birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgi ve dayanışmayla..."