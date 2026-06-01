İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 62 isim hakkında gözaltı kararı verildi.



Soruşturma kapsamında şüphelilere 'belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği', 'ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği' ve 'usulsüzlükleri gündeme getiren gazeteciler ve vatandaşların, darp edilerek susturulmaya çalışıldığı' gibi suçlamalar yürütülürken, evinde arama yapılan Duman'ın ünlü türkücü Sevcan Orhan ile düğün hazırlığında olduğu öğrenildi.





NİKAH TARİHİ BİLE ALMIŞLAR



'Bahçada Yeşil Çınar', Evlerinin Önü Yonca' ve 'Arabım Fellahi' gibi ünlü türkülerin sahibi Sevcan Orhan ile gözaltına alınan Görkem Duman'ın uzun süredir birlikte olduğu, çiftin geçtiğimiz ay yaptıkları nişanın ardından bu yaz sonunda evlenmek üzere nikah tarihi aldıkları ortaya çıktı.





Eylül ayında düğün yapmayı planlayan çift, bu sabah yapılan operasyon haberiyle birlikte büyük bir şaşkınlığa uğradı.