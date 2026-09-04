Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar gerekçe gösterilerek gazeteci Oya Lale Arslan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından gözaltı kararı verildi. Arslan gözaltına alınırken, ikametinde arama yapıldı. Aramada dijital materyallere el konuldu.

'İÇERİKLERİ KENDİM HAZIRLIYORUM'

Gözaltına alınan Arslan’ın savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılık, Arslan’ı tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Savcılık ifadesinde gazetecilik yaptığını ancak şu anda basın kartının bulunmadığını belirten Oya Lale Özan Arslan, gazetecilik ve yayıncılık faaliyetlerini YouTube üzerinden sürdürdüğünü söyledi. Arslan, "Lale Özan Arslan isimli YouTube ve X hesapları bana aittir. Bu hesapların içeriklerini kendim hazırlıyorum ve yayınlıyorum. Yayın başlıklarını da kendim hazırlıyorum" dedi.

Yayınlarda konu başlıklarının önceden belirlendiğini, konukların ileri sürdüğü iddiaların ise yayın sırasında spontane gerçekleştiğini ifade eden Arslan, "Konularla ilgili herhangi bir yerden bilgi temin etmiyoruz. Yayınlarımızın kamu düzeni, iç dış güvenlik konusunda tehlike oluşturup oluşturmayacağını teyit etmiyoruz ancak tehlike oluşturmayacağını düşündüğümüz yayınları paylaşıyoruz" diye konuştu. Genellikle gündemde olan konuları yorumladıklarını belirten Arslan, yorumların çoğunun konuklar tarafından yapıldığını, kendisinin ise moderatörlük görevini üstlendiğini söyledi.

'VATANDAŞLARDAN OYLARLA İLGİLİ GELEN ENDİŞELERİ PAYLAŞMAYI AMAÇLADIK'

Arslan, "İktidarın seçim için kaos planı" başlıklı ve 3 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan programla ilgili olarak, yayında vatandaşlardan oylarla ilgili gelen endişeleri paylaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Söz konusu yayının bilgi kaynaklarının vatandaşlardan gelen şikayetler olduğunu belirten Arslan, "Kaos planı iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum, kastettiğimiz bu değildir" dedi.

"15 Temmuz sonrası soyadı değiştirilen bürokratlar gizleniyor mu" başlıklı yayını ise aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle hatırlamadığını söyleyen Arslan, "Büyük tehlike! Cemaat tarikat TSK çocukları" başlıklı yayınla ilgili de açıklamalarda bulundu. Arslan, söz konusu başlıkta çocuklardan kastının çocukların istismarı olduğunu, TSK ifadesiyle ise FETÖ gibi yapıların askeriye içerisinde yapılandığına ilişkin duyumları kastettiğini söyledi.

'GÜVENLİK ENDİŞESİ DİLE GETİRMEDİM'

"İncirlik'te neler oluyor" başlıklı yayının gündemdeki konular nedeniyle hazırlandığını ifade eden Arslan, "Gözler 9 Temmuz'da-Natocular gidince neler olacak" başlıklı yayınla ise Türkiye'nin ilgili toplantıda neler kazanıp kazanmadığının ele alındığını söyledi. Arslan, bu yayında herhangi bir güvenlik endişesini dile getirmediğini ifade etti. "Borsa'da rüşvet iddiası" başlıklı yayının içeriğini ise şu an hatırlamadığını belirtti.

FETÖ/PDY'ye ilişkin de savunma yapan Arslan, "Ben FETÖ/PDY'yi bir terör örgütü olarak biliyorum. Eylemlerini asla kabul etmiyorum. Herhangi bir yayında FETÖ/PDY mensuplarını mağdur olarak nitelendirmedim" dedi. Yayınlarında devlet kurumları ve kamu görevlileri hakkında "operasyon", "kumpas", "kaos" ve "gizli plan" gibi ifadeler kullanmasının nedeninin ise daha dikkat çekici yayınlar hazırlamak olduğunu söyledi.

Arslan, evinde ele geçirilen Zaman gazetesinin neden evinde bulunduğuna ilişkin bilgisinin olmadığını ifade etti.

'ERK ACARER’E DM ÜZERİNDEN MESAJ ATARAK ULAŞTIM'

Gazeteci Erk Acarer ile iletişimine ilişkin de bilgi veren Arslan, kendisine DM üzerinden mesaj göndererek ulaştığını belirtti. Acarer'in daha önce farklı suçlardan yakalanıp yakalanmadığını bilmediğini söyleyen Arslan, "Hatta yayınlarımdan önce birçok kez kendisini dikkatli olması konusunda uyardım" dedi.

Cevheri Güven ile ilgili iletişimini ise "tasvip etmediğini" belirten Arslan, suç işleme kastının bulunmadığını ifade etti. Arslan ifadesinin sonunda, "Benim herhangi bir suç işleme kastım bulunmamaktadır. Eşim devlet memuru, işinde gücünde, çocuklarım da okumaktadırlar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Arslan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.