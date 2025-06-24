İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, dün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasını protesto etti. İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Barosu'na yürümek isteyen avukatları polisler ablukaya almış tartışma yaşanmıştı.

EYLEME DESTEĞE GİTMİŞTİ, GÖZALTINA ALINDI

Avukat Mehmet Pehlivan için dün Çağlayan Adliyesi'nde toplanan avukatlar, İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Barosu'na yürümek istedi. Polis yürüyüşe izin vermedi, avukatlarla güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Avukatların eylemine desteğe giden 27 yaşındaki M.G. gözaltına alınmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, M.G.'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle emniyette ifadesi alındı. M.G.'ye, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına tehdit", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları yöneltildi.

İMAMOĞLU VE ÇALIK POSTERİNİ NEDEN ASTIĞI SORULDU

M.G. ifadesinde, herhangi bir suç işleme kastı bulunmadığını savunarak, "Paylaşımlarımın hiçbiri hakaret, küfür, tehdit ya da halkı düşmanlığa sevk gibi bir niyet taşımamaktadır" dedi. Soruşturma dosyasına konulan içeriklerin çoğunun başkalarına ait sözlerin retweet edilmesinden ibaret olduğunu belirten M.G., "Siyasi atmosferi yakından takip eden duyarlı bir genç olarak, mizah diliyle düşüncelerimi aktarıyorum. Ancak bu ifadeler hakaret amacı taşımamaktadır" diye konuştu

M.G., hakkında Cumhurbaşkanına yönelik tehdit iddiasıyla da suçlama yöneltildiğini, ancak böyle bir paylaşımı olmadığını söyledi. Ayrıca, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın posterini ikamet ettiği eve asmasının, tutuklu başkanlara destek amacı taşıdığını ve bunun suç teşkil ettiğini bilmediğini belirtti.

M.G.'nin avukatı Kerim Fincan da müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek, "Paylaşımlar incelendiğinde isnat edilen suçların hiçbirinin unsurları oluşmamıştır. Tehdit suçunun oluşabilmesi için ağır ve haksız bir zarara yol açacak ifadeler gerekir, dosyada bu yönde bir emare yoktur" dedi. Avukat Fincan, M.G.'nin salıverilmesini ve dosyada takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI" İLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından M.G., Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na, oradan da Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, M.G. hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve haftada bir gün karakolda imza atma şeklinde adli kontrol kararı verdi.