Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Yalçıntaş, evinde yasaklı madde bulunmadığını belirtirken haberlerde yer alan hassas terazinin ise mutfakta kullandığı yasal bir terazi olduğunu açıkladı.

''HASSAS TERAZİ KALORİ TAKİBİ İÇİN KULLANDIĞIM BİR TERAZİDİR''

Soruşturma kapsamında aralarında İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltı haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İlyas Yalçıntaş, "Bugün adımın geçtiği bir soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Hukuki süreç devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmam doğru olmayacaktır. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bazı haberlerin aksine, evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgahında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor, kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği kaydedildi.