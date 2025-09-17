İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 45 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez'in de yer aldığı ortaya çıktı.
Yaşanan gelişme üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iki isim hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.
MHP İstanbul İl Başkanlığı, iki ismin bugün itibarıyla partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır."