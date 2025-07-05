CHP'ye bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.
Adıyaman’da belediye başkanı seçilen CHP’li Abdurrahman Tutdere, Menzil tarikatına aktarılan kaynakların artık kesileceğini söylemişti. Tutdere'nin o sözleri yeniden gündem oldu.
Tutdere, “Cemaatlere milletin parasını, belediyenin kaynağını asla kullandırtmayacağım. O tür taleplerle kimse yanıma gelemez. Belediyenin kaynakları Menzil’e değil, halka aktarılacak” ifadelerini kullandı. Tutdere, “Benim kapıma gelmesinler” demişti.