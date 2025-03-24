Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması Türkiye'nin dört bir yanında protesto edilmeye devam ediliyor. Protestoların merkezi Saraçhane'de polis müdahalesinden kaçmaya çalışan ve gözaltına alınanların ayakkabıları belediye binasında yol kenarına asıldı.
Saraçhane'de dün beşinci kez toplanan kalabalığa polis sert müdahale etti. Protesto edenlerden bazıları darp edildi, yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.
Sabah saatlerinde İBB binasının önünde bulunan bariyerlere ayakkabılar asıldı.