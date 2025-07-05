Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Zeydan Karalar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna Karalar, “Valla niçin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Etkili basını, etkili siyasetçileri susturmak istiyorlar” yanıtını verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Zeydan Karalar, gözaltına alınmadan önce çektiği videoyu paylaşarak, "Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Karalar, paylaştığı videoda şunları ifade etti:

-Evet sevgili kardeşlerim, ben bugün Gebze'deyim. Ablamdayım. İstanbul'un bir soruşturmasıyla ilgili beni almaya geldiler.

-Benim dünya bilir ki parayla, pulla, üç kağıtla işim yok ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz.

-Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür. Allah haksızlık yapanlardan muhakkak hesap soracaktır herkese selam.