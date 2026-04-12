Komedyen Tuba Ulu hakkında, bir stand-up gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sözlerinin müstehcen ve milli-manevi değerlere hakaret içerdiği değerlendirilmesi üzerine Ulu, geçen cuma günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ulu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulu, sözlerinin sınırı aşmış olabileceğini kabul ederek özür diledi. Mizah yaparken abartıya kaçmış olabileceğini belirten Ulu, kimseyi incitme niyeti olmadığını vurguladı.

Açıklamasında, “Sadece güldürmek istedim” diyen Ulu, hayatı boyunca farklılıklara, inançlara ve değerlere saygılı olmaya özen gösterdiğini ifade ederek, istemeden kırdığı herkesten içtenlikle özür diledi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Ulu’nun X (Twitter) hesabı ile YouTube kanalına “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle Türkiye’den erişim engeli getirildi.

'AYAR BİRİLERİ İÇİN KAÇABİLİYOR'

Ulu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor.

'BİR KUSUR OLARAK KABUL EDİN'

Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin.

'TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLİYORUM'

Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum."