Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturması çerçevesinde "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Soruşturmadaki gelişmeler yakından takip edilirken, Ergun'un operasyondan kısa bir süre önce 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fonların tasfiyesi görüşmelerine katıldığı öğrenildi. Gözaltı kararı öncesi Meclis'te yaşanan hararetli diyaloglar ve tutanaklara yansıyan detaylar yeniden gündem oldu.

Ergun'un Meclis'teki açıklamaları şu şekilde:

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Sayın Başkanım, değerli vekillerim; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Borsa ve Takasbank aslında birer piyasa işleticisidir. Bu piyasa işletme kapsamında alıcı ile satıcıyı buluşturur. Aracı kurumlar ve bankalar borsaların üyesidir. Aracı kurumlar ve bankalar müşterilerinin emirlerini borsa üyesi sıfatıyla Takasbank ve Borsadaki para piyasasına alım ve satım emirlerini iletirler. Bu kapsamda Tera Menkul Değerler de bir aracı kurum olarak müşterisinin emirlerini Takasbank para piyasası ve borsa para piyasasına iletmiştir. Özetle verebileceğim bilgi bu kadar.

ERHAN USTA (Samsun) - Burası Parlamento bakın, buraya bilgi saklamak da olmaz, şey de olmaz.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Yok, sorunu alayım, tekrar açıklayayım ben.

ERHAN USTA (Samsun) - Sorum şu: Ben zaten bunu söylüyorum, ne kadar para verildi, hangi tarihe kadar para verildi? Takasbank...

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Aracı kurum olarak ilettikleri emirler ile gerçekleşen işlemler her gün günlük olarak bizim bültenlerimiz açıklanmaktadır. Bu hem Takasın günlük bültenlerinde hem de Borsanın günlük bültenlerinde günlük olarak açıklanmaktadır.

ERHAN USTA (Samsun) - Firma bazında açıklamıyorsunuz ama.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Yok üye bazında. Biz zaten üyeleri görüyoruz.

ERHAN USTA (Samsun) - Üye bazında açıklıyor musunuz?

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Tabii.

ERHAN USTA (Samsun) - Söyleyin o zaman, bize de söyleyin.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Gün gün değiştiği için bizim "web" sayfamızda hepsi var Sayın Milletvekilim.

ERHAN USTA (Samsun) - Hayır, efendim, mesela en son ne zamana kadar verildi? "Gün gün değişti." falan deme. Yani ben bulabilmiş olsam zaten sormazdım size. Bakın, biz onu şeylerinde para piyasasında kullandığı paranın toplamını görüyorum kendi şirketimde ama ben bunun ne kadarını, nereden aldığını göremiyorum.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Tabii, onlar aracı kurum olarak alış ve satış emirlerini iletiyorlar. Biz aracı kurumun bu emirlerini görüyoruz ama aracı kurumların arkasındaki müşterilerini görmüyoruz çünkü üye bizim muhatabımız Borsa ve Takasbank olarak.

ERHAN USTA (Samsun) - Ben zaten Tera'yı soruyorum. Tera aracı kurum olarak Tera'ya siz ne kadar para piyasasından İstanbul Borsası para piyasasından fonladınız? Sorduğum bu, çok basit bir soru soruyorum.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Tabii, biz Borsa İstanbul olarak bir aracı kurumun borç para vermiyoruz. Biz bir piyasa işleticisiyiz. Orada Tera Menkul Değerler alış ve satış emirleri girerek kendi müşterilerinin emirlerini gerçekleştiriyorlar ve günlük olarak işlem hacimleri de zaten bizim bültenlerimizde açıklanıyor. Yoksa Borsa İstanbul veya Takasbank para piyasasında kurum olarak bizim aracı kurumlara verdiğimiz bir borç yok. Biz sadece piyasa işleticisi olarak emirleri eşleştiriyoruz.

ERHAN USTA (Samsun) - Elbette onu yapıyorsunuz canım, Allah Allah! Yoksa Borsa İstanbul para mı basıyor da herkese para dağıtsın. Sizin işlettiğiniz para piyasasından Emre Tezmen, bugün tutuklanan, bu milleti soyan Emre Tezmen'in şirketine ne kadar para verildi? Bunu soruyorum. Sizin işlettiğiniz şeyden. Bu ayyuka çıkmışken bütün mesele... Arkadaşlar, görüyor musunuz? Yani bütün her şey ayyuka çıkmışken Emre Tezmen son güne kadar bizi dolandırmak için sizin piyasanızı kullandı. Ne kadar kullandı? Hiç olmazsa ne kadar kullandığını bilelim.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Şu an rakamlar günlük bültenlerde bizim...

ERHAN USTA (Samsun) - İstanbul Borsasında ne zamana kadar fonlandı?

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN - Aynı şekilde yani Sayın Takasbank Genel Müdürünün bahsettiği gibi temerrüde düşene kadar kısmı. Sonuçta Tera Menkul Değerler SPK lisanslı bir aracı kurum. Tera Menkul Değerler müşterilerinin emirlerini iletiyor. O müşterilerin kim olduğunu, kendisi mi, başkası mı bilemeyiz. Sonuçta aracı kurum olarak ilettiği emirleri yine başka bir aracı kurum karşılıyor. İşlemler Borsa İstanbulda ve Takasbankın piyasalarında gerçekleşiyor.