İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu'nun sosyal medya hesaplarına yönelik dikkat çeken bir yaptırım uygulandı.
Sahne performansındaki bir esprisi nedeniyle hakkında işlem başlatılan Ulu'nun X hesabı ve YouTube kanalı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçe gösterilerek Türkiye'den erişime tamamen kapatıldı.
Olayın fitilini ateşleyen gelişme, Ulu'nun bir stand-up gösterisi sırasında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında sarf ettiği sözler oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, performans sırasında "aleni şekilde müstehcen ifadeler kullanıldığı" ve bu sözlerle "tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret edildiği" iddiasıyla soruşturma başlatmış ve komedyen Tuba Ulu gözaltına alınmıştı.