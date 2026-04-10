İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Emre Fel gözaltına alınmış, ardından yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Fel yayımladığı ilk açıklamada alkol dahi kullanmadığını açıkladı.

''ALKOL DAHİ KULLANMADIM''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fel, iddialarla ilgisinin olmadığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Sanatçı açıklamasında, hayatı boyunca suçlamalara konu olan şeylerle hiçbir bağlantısı olmadığını dile getirirken, alkol dahi kullanmadığını vurguladı:

''Bu zaman diliminde sizler de çeşitli görseller ve paylaşımlarla karşılaştınız. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; hayatım boyunca iddia konusu edilen şeylerle hiçbir ilgim olmadı. Bir yudum alkol dahi içmedim. Dün kimsem, bugün de oyum; yarın da aynı şekilde olmaya devam edeceğim.''

''BENDEN TALEP EDİLEN HER ŞEYİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİM''

Sürecin hızlı şekilde sonuçlanması için gerekli tüm adımları attığını belirten Fel, şu anda evinde olduğunu ifade etti.

''Bu nedenle, içim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım; sürecin en hızlı ve en doğru şekilde neticelenmesi için benden talep edilen her şeyi eksiksiz yerine getirdim. Şu an evimdeyim. ''

ADANA KONSERİ ERTELENDİ

Öte yandan yaşanan gelişmeler nedeniyle Adana konserini ertelediğini duyuran şarkıcı, programına kısa bir aranın ardından devam edeceğini açıklarken yeni konserlerini de duyurdu:

Yaşanan bu süreç nedeniyle, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız Adana konserimizi pazar gününe ertelemek zorunda kaldık. Bu değişiklik sebebiyle mağduriyet yaşayan herkesten özür diliyorum...

Yarın (Cuma) Antep, ertesi gün Mersin... ''