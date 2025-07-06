Gözaltındaki Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "En kısa sürede özgürlükte buluşacağız" dedi.
Başkan Karalar, “Haksız hukuksuz gözaltıların devamı olarak bugün Gebze'de ablamdayken gözaltına alındım. Adanalı kardeşlerim ve aziz milletim, bilin ki sadece verdiğiniz kutsal görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. 24 saat hizmet ettim. Boyun eğmedim, eğmem de. Dürüstlükten taviz vermedim. En kısa sürede özgürlükte buluşacağız. İyiyim, sevenlerim endişe etmesin.” ifadesini kullandı.