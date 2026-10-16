Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürülen Özgür'ün ifade işlemleri sona erdi. Geceyi emniyette geçiren Özgür'ün bu sabah adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özgür'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

FON VURGUNU HAKKINDA YAZIYORDU

Araştırmacı gazeteci Bahadır Özgür, son dönemde geçen ay ortaya çıkan fon vurgunu hakkında yazılar ve haberler üretiyordu.

EMNİYET İFADESİNE ULAŞILDI

Bahadır Özgür’ün Emniyet’te alınan ifadesine ulaşıldı. 30 yıldır gazetecilik yaptığını vurgulayan Özgür, paylaşımına konu haberde gizlilik kararı bulunan hiçbir evrak veya belgeye yer vermediğini ifade etti.

İfadesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına dikkat çeken Özgür şunları söyledi:

"30 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. Çalıştığım kurumda ismim ve soyadım açıktır. Halk TV programcısıyım. Bu soruşturmayı başından beri takip eden biri olarak yüz binlerce mağdurun olduğu bir olay olmasından dolayı kamuoyunu ilgilendiren bilgiler içeren haberler yapmaktayım. Söz konusu haber de sadece bir sosyal medya paylaşımı değil, pek çok medya kuruluşunda yer alan bana ait bir haberdir.

Haberde iddia edildiği gibi savcılığın gizlilik kararı koyduğu herhangi bir evrak ya da belge yer almamaktadır. Gizlilik kararı konulan hiçbir bilgi ayrıca KVKK dahilindeki herhangi bir bilgi de haberde yer alamamaktadır. Haberin kapsamı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı 141 kişilik en çok kazananlar listesine dahildir. Bakan Gürlek böyle bir listenin olduğunu bizzat televizyonda kendisi açıklamıştır. Bende listenin içeriğine yönelik değil, Bakanın açıklaması doğrultusunda haberi yaptım."

"HABERDEKİ TEK İSİM ZATEN KAMUOYUNA AÇIKLANMIŞTI"

Haberde adı geçen kişilere ilişkin de açıklama yapan Özgür, savcılık yazısıyla paralel hareket ettiğini belirterek ifadesini şöyle sürdürdü:

"Haberdeki tek geçen isim zaten kamuya açıklanmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’dır. Bu isim zaten kamuoyuna resmi makamlarca duyurulmuş, ifadesi alınmış bir şüphelidir. Savcılığın yazısında Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in de bulunduğu 29 kişinin tedbir listesine sehven eklendiği ilgili kurumlara bildirilmiştir. Bende bu bilgiyi kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına okura aktardım. Aktardığım bilgi Savcılığın yazısıyla paralel ve aynıdır. Zaten haberimde Savcılığın açıklamasına göre diyerek bunu belirttim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

"SORUŞTURMA YAZISI CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE TAKİP EDİLİYOR"

Bahadır Özgür’ün avukatı Mürsel Ünder ise Emniyet’teki beyanında, soruşturmaya konu olayın Cumhuriyet tarihinin en önemli yolsuzluk soruşturmalarından biri olduğuna dikkat çekerek gözaltı işleminin kişi özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini ifade etti:

"Müvekkilim önemli yayın kuruluşlarında uzun yıllardır gazetecilik yapan birisidir. Soruşturmaya konu olay Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Türkiye'deki tüm siyasi partiler ve milyonlarca insan tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Söz konusu sosyal medya paylaşımı detaylı olarak incelendiğinde gizlilik kararı verilen soruşturmaya dair hiçbir belge içermemektedir. Dayanaklarını birçok basın kuruluşunda yayınlanan bilgilerden ve soruşturma savcılığı tarafından yapılan açıklamaların içeriğinden almaktadır. Bunun dışında soruşturmaya dair herhangi bir bilgi belge söz konusu değildir.

Soruşturmanın gizliliği ilkesi ile basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı da gözetilmelidir. Medyada görünür gerçeğe uygun bir şekilde haber yapmakta özgürdür. Müvekkilde kamuoyunda onlarca gazetecinin ele aldığı konuları kendi yorumuyla haber yapmıştır. Müvekkilin adresi bellidir, davet edilseydi hazır bulunurdu. Aksi durum kişi özgürlüğünün ihlali anlamına gelmektedir."

GECEYİ NEZARETTE GEÇİRECEK

İfade işlemleri tamamlanan Bahadır Özgür'ün dün gece Emniyet nezaretinde tutulduğu ve bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

X HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığı bilgiye göre, gözaltına alınan Bahadır Özgür’ün 163 bin takipçili X hesabı (@bahadir_ozgr) hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Hesabın, X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadığı bildirildi.