Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından Hürriyet'in 8 Ekim 2025 tarihinde katıldığı bir programda belediyeye yönelik iddialar ve yürütülen denetimlere ilişkin yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme taşındı.

"BELEDİYE ONLARCA MÜFETTİŞ TARAFINDAN DENETLENDİ"

Hürriyet, konuşmasında belediyeye yönelik "kurulmamış şirkete iş verildiği" ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı yönündeki iddiaların uzun süre kamuoyunda gündem yapıldığını belirterek, bu iddiaların ardından belediyenin çok sayıda müfettiş tarafından kapsamlı biçimde denetlendiğini anlattı.

Denetimlerin yalnızca rutin incelemeler olmadığını ifade eden Hürriyet, Sayıştay ve mülkiye müfettişlerinin aynı dönemde belediyeye geldiğini, Büyükşehir Belediyesi'nden görevlendirilen personelin de sürece dahil edildiğini söyledi. Belediye binasında müfettişlere oda bulmakta zorlandıklarını, başkan yardımcıları ile koordinatörlerin odalarını boşaltmak zorunda kaldıklarını aktaran Hürriyet, yaklaşık 30 müfettişin aynı anda görev yaptığını ve belediyedeki dosyaların defalarca incelendiğini kaydetti.

Hürriyet, belediyeye yönelik bütün iddiaların suç duyurusuna konu edildiğini ve denetimlerin son derece ayrıntılı yürütüldüğünü belirterek, buna rağmen iddiaların doğrulanmadığını savundu.

"BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ"

Konuşmasında özellikle "kurulmamış şirkete iş verildiği" iddiasına değinen Hürriyet, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen resmi yazının ellerinde bulunduğunu belirtti. Yazıda kamu zararına ilişkin değerlendirme yapıldığını söyleyen Hürriyet, bakanlığın kamu zararına rastlanmadığı sonucuna ulaştığını ve bu nedenle soruşturma izni verilmemesine karar verdiğini ifade etti.

Aylar boyunca bazı basın kuruluşlarında "kurulmamış şirkete iş verildiği" ve "milyonlarca liranın yandaşlara aktarıldığı" yönünde haberler yayımlandığını dile getiren Hürriyet, aynı yayın organlarının bakanlığın kamu zararına rastlanmadığı yönündeki kararını ise kamuoyuna yansıtmadığını öne sürdü.

"DİĞER İDDİALAR DA GERÇEĞİ YANSITMADI"

Hürriyet, geçmişte hakkında ortaya atılan "camiye ayakkabıyla girdiği" ve akrabasına ilişkin çeşitli iddiaları da hatırlatarak, bunların da gerçeği yansıtmadığını savundu. Müfettiş raporlarında söz konusu kişinin akrabası olmadığının da yer aldığını ifade eden Hürriyet, kamuoyunda dile getirilen çok sayıda iddianın incelemeler sonucunda doğrulanmadığını ileri sürdü.

Konuşmasının sonunda siyasetçilerin çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirten Hürriyet, haklarında iftira atılabileceğini, gözaltına alınabileceklerini ya da farklı baskılarla karşılaşabileceklerini söyledi. Ancak yürütülen tüm incelemelerden bugüne kadar aklandığını savunan Hürriyet, belediyeye yönelik son iddialardan da aynı şekilde aklandığını ifade etti.