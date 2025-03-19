Sabah saatlerinde evinde arama yapılarak gözaltına alınan İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj geldi.

Avukat Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından X hesabından "Başkanımızın milletine bir mesajı daha var" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, yeni mesajında şu ifadeleri kullandı:

- Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.