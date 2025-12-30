'Acemi Cadı', 'Aşk Yeniden', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur oyunculuğu bırakıp kendini sosyal medyaya vermişti. Zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarla gündeme gelen Boluğur, yeni bir paylaşımda bulundu. Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Merve Boluğur o anları kayda aldı. Motosiklet yolculuğunu sosyal medya hesabından yayımlayan Boluğur; "O zaman ben yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı. Merve Boluğur'un dikkat çeken paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde yorumlandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.