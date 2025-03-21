Gözaltındaki İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Sabah gazetesi ve TRT'nin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntüleri kullanmasına tepki gösterdi.

"CİDDİ BİR GÜVENLİK SORUNU"

Ongun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-FETÖ'cü olduğu Sabah Gazetesi haberleriyle bile defalarca tescil edilmiş birinin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntülere ulaşması devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunudur.

-Paralar yayılarak çekim yapıldığı için zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istemiştir ama aslında toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur.

"GÖRÜNTÜLER TAMAMEN ALGI YARATMAK AMACIYLA BİRTAKIM BASINA SERVİS EDİLDİ"

-Tüfeklerin biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir’in bana vasiyetinde bıraktığıdır diğerini ise bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım, görüntülerin tamamen algı yaratmak amacıyla birtakım basına servis edildiği görülmektedir.

-Başta devletin televizyonu TRT olmak üzere gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır.

-Not: Daha önceki yıllarda trollerin hedef göstermesi ile hakkımda açılan soruşturmada MASAK incelemesi dahil tüm incelemelerden hiçbir sonuç çıkmamıştır. Tüm gelirlerimin uygunluğu devlet birimlerince detaylı incelenerek teyit edilmiştir.