Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan ilk mesaj geldi.

Dedetaş mesajında, "Çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde olmayı hak ettiğim yer elbette nezarethane değildi" ifadelerini kullandı.

Dedetaş'ın mesajının tamamı şöyle:

"Sevgili komşularım, Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında. Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek almak moral veriyor. En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."