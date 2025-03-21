Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çifte soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şahan'ın gözaltı süresi uzatılmıştı.
Şahan, "Sevgili Şişlili yurttaşlarım. Dayanışmanın seslerini duyuyorum. Sonu aydınlık günler çok yakın eminim. 'Şafak söktü' dedi Ekrem başkan tam da ondan bunlar oluyor ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız. Ben çok iyiyim. Ekrem başkanım da benle Çalık başkanım da size emanetiz Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.