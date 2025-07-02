İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 130'a yükseldi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gözaltındaki görüntüsü de kameralara yansıdı.

Gözaltına alınanların işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.

Soyer'in ise ifade işlemlerinin başlamadığı belirtildi.

"BAŞINIZI ÖNE EĞDİRECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Soyer avukat kızı aracılığıyla gözaltı sürecine dair açıklama yaptı. Soyer, "Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek! Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek." dedi.