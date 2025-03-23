Operasyonların ekonomiye etkisine dikkat çekmek isteyen ekonomist Güzem Yılmaz Ertem, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
BU DURUM SÜRDÜRÜLEMEZ
“Borsadaki şirketlerin değeri 2 trilyon TL eridi! Türkiye hazinesinin borçlanma maliyeti yüzde 12 arttı! Türkiye risk primi 50 puan arttı! Yüzde 50 gibi yüksek faizle zar zor biriktirdiğimiz rezervlerimiz 25 milyar dolar eridi! 2000 krizinden bu yana ilk defa bankalar 1 haftada yüzde 26 değer kaybetti.” Ertem’in paylaşımına birçok ekonomist de katkıda bulundu. Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, Ertem’in mesajını paylaşarak “Bu tablo sürdürülebilir bir tablo değil. Yanlıştan dönmeleri gerekiyor ” dedi.