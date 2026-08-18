Bir dönemin sevilen dizilerinde rol alan Gökmen Kasabalı, ekranlardaki hayatından çok farklı bir yaşam sürüyor. İstanbul’un kalabalığını geride bırakıp köyüne yerleşen ünlü oyuncu, kendi elleriyle yaptığı evinin bahçesinde üretime başladı. Sabahları tarlasına ve bahçesine çıkan Kasabalı, domates ve biberden bamyaya, karpuzdan meyvelere kadar yetiştirdiği ürünleri tek tek hasat ediyor.

EKRANLARDAN KÖY HAYATINA UZANAN YOLCULUK

Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans Bölümü mezunu olan Gökmen Kasabalı, oyunculuk kariyerinde Diriliş Ertuğrul, Elde Var Hayat, Sarı Zeybek ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli yapımlarda rol aldı.

Pandemi döneminde hayatında yeni bir karar alan Kasabalı, çocukluk anılarının bulunduğu köye dönerek ailesiyle birlikte doğayla iç içe bir yaşam kurmaya başladı. Kendi çizdiği evin yapımına maddi zorluklara rağmen başlayan oyuncu, kredi çekerek sürdürdüğü inşaatta yaklaşık 6 ay boyunca bizzat çalıştı.

Duvar, boya ve parke dahil pek çok işi kendi yapan Kasabalı, sonunda hayalini kurduğu köy evine kavuştu.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BAHÇEYE ÇIKIYOR

Gökmen Kasabalı’nın köy hayatındaki en dikkat çekici değişimlerden biri ise üretim düzeni oldu. Geniş bahçesinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştiren oyuncu, güne taze hasat yaparak başlıyor.

Bahçesinde domates, biber, bamya ve karpuz yetiştiren Kasabalı, dut, erik ve kiraz ağaçlarından da meyve topluyor. Tavuklarını da besleyen oyuncu, yumurtalarını kendisi alıyor.

Kasabalı, bahçesinde yaptığı hasadı zaman zaman sosyal medya hesabından takipçilerine de gösteriyor. Sebze ve meyveleri topladığı anları “Arka bahçeden akşam alışverişi” notuyla paylaşan oyuncu, şehir hayatının aksine kendi yiyeceğini toprağından karşılıyor.

KARPUZUNDAN BİBERİNE KADAR KENDİ YETİŞTİRİYOR

Üretimi yalnızca birkaç sebzeyle sınırlı olmayan Kasabalı, bahçesini adeta kendi küçük tarım alanına dönüştürdü. Sabahları taze ürünlerini toplayan oyuncu, mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri dalından alıyor.

Bamyasını, domatesini, biberini ve karpuzunu kendi yetiştiren Kasabalı, doğayla iç içe yaşamın günlük sorumluluklarını da bizzat üstleniyor.

KÖYDE ATÖLYE KURUP ESKİ EŞYALARI DÖNÜŞTÜRÜYOR

Gökmen Kasabalı’nın köydeki hayatı tarımla da sınırlı değil. El işçiliğine olan ilgisini de sürdüren oyuncu, evinin yanında kendisine bir atölye kurdu.

Ahşap tasarımlar yapan Kasabalı, eski eşyaları çöpe atmak yerine yeniden değerlendiriyor. Hobi olarak başladığı çalışmalarını YouTube kanalında da paylaşan oyuncu, kullandığı aletlerin nasıl kullanılacağını ve yaptığı işlerin aşamalarını takipçilerine anlatıyor.

“DOĞANIN KALBİNDE OLMADIĞINIZ SÜRECE...”

Şehir hayatından uzaklaşarak doğanın içinde yaşamayı tercih eden Kasabalı, köy hayatının kendisine kattığı değerleri de anlatıyor.

Ünlü oyuncu, “Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmenize imkân yok” sözleriyle doğayla iç içe yaşamanın kendisi için önemini vurguluyor.

EKRAN YERİNE TOPRAKLA İÇ İÇE BİR HAYAT

Ceyda Kasabalı’nın ağabeyi olan Gökmen Kasabalı, bugün ailesiyle birlikte kendi evinde sade ve üretken bir yaşam sürdürüyor. Bir yanda bahçesinden günlük hasadını yapan, diğer yanda atölyesinde ahşap işleriyle uğraşan oyuncu, şehirden uzak hayatını sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerine gösteriyor.

Kasabalı’nın ekranlardan uzak yeni hayatında günleri artık setlerde değil; bahçesinde, atölyesinde ve toprağın başında geçiyor.