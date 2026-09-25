Ankara’da 1955’ten bu yana hizmet veren Esenboğa Havalimanı’nın raylı sistem bağlantısı için beklenen ihaleler sonuçlandı. Metro için üç ayrı sözleşme imzalandı, üçü de tanıdık şirketlerle.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, YHT Gar’dan Esenboğa’ya uzanan 36 kilometrelik hattın yapımını üç ayrı işe böldü. EKAP’ta yer alan sözleşme kayıtlarına göre üç bölüm için toplam 130 milyar 893 milyon 182 bin 611 TL’lik sözleşme imzalandı. Bakanlık, hattı 36 kilometre ve 12 istasyon olarak duyurmuştu. İlk bölüm olan YHT Gar–Siteler arasındaki 8,5 kilometrelik iş, 34 milyar 41 milyon 488 bin 704 TL’ye Çelikler Taahhüt’e verildi.

‘GÖKÇEK’İN KASASI’ İMASI

Siteler–Pursaklar arasındaki 12 kilometrelik bölüm için Söğüt İnşaat’la 42 milyar 440 milyon 50 bin 199 TL’lik sözleşme yapıldı.

Pursaklar–Esenboğa arasındaki 15,5 kilometrelik son bölümün yüklenicisi ise 54 milyar 411 milyon 643 bin 708 TL’ye Fernas–Tekfen iş ortaklığı oldu. Hattın Siteler’den Pursaklar’a uzanan bölümünü üstlenen Söğüt İnşaat’ın sahibi Mustafa Akan, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’e yakınlığıyla bilinen bir isim. Geçmişte dolmuş şoförlüğü yapan Akan’ın yolu, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le kesişti; şirketi Gökçek döneminde belediyeden ve kamudan aldığı milyarlık ihaleler ve imar kararlarıyla gündeme gelmişti. Kamuoyunda Akan için “Gökçek’in kasası” imaları da yapılmaya başlandı.

Kısa sürede ihya oldu

Melih Gökçek ile tanıştıktan sonra şansı açılan Mustafa Akan, aldığı ihalelerle dikkat çekiyor.

15 kilometrelik bölüm vekilin aile şirketine

Yapılacak metronun 15,5 kilometrelik kısmı olan Pursaklar–Esenboğa bölümünü Fernas İnşaat-Tekfen iş ortaklığı üstlendi. 54 milyar 411 milyon liralık ihaleyi alan Fernas İnşaat, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun ailesine ait. Nasıroğlu, milletvekili seçildikten sonra şirketteki görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı.