3 sezon boyunca Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in annesi Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu, son dönemdeki fit görüntüsüyle dikkat çekti. Saba Tümer’in programına konuk olan başarılı oyuncu, nasıl kilo verdiğine dair yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Kansu’nun sabah kahvesi eşliğinde yaptığı rutin ise şaşırttı.

ORYANTAL YAPARAK ZAYIFLADI

Son olarak Çirkin dizisinde rol alan Gözde Kansu, verdiği kilolar sonrası merak edilen zayıflama sırrını anlattı. Program sırasında Saba Tümer’in “Çok çok iyi duruyorsun. Nedir bunun sırrı?” sorusuna Kansu’nun verdiği “Oryantal” yanıtı stüdyoda şaşkınlık yarattı.

''KAHVEMLE BERABER SALLAMAYA BAŞLADIM''

Ünlü oyuncu açıklamasında, YouTube üzerinden açtığı oryantal dans videolarıyla spor yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“YouTube’da böyle oryantalle nasıl kalori yakılır dersleri var. Bana bir oryantal rolü gelince matı ve dumbbell’ları koydum yere ve o kanalları açtım. Sabah ilk kahvemle beraber sallamaya başladım ve gerçekten kilo verdim.”

Yeni projesi Başıbozuk için oryantal rolüne hazırlandığını söyleyen Kansu, dans geçmişinden de bahsetti. Çocukluk yıllarında bale eğitimi aldığını ifade eden oyuncu, “6 yaşından 10 yaşına kadar bale yaptım. Sonra halk dansları oynadım. Dans etmeyi seviyoruz, İzmirliyiz” dedi.

Gözde Kansu’nun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı oyuncunun enerji dolu zayıflama yöntemini konuşmaya başladı.