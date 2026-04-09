İktidar, küçük esnafın üç kuruşluk vergi borcunun tahsilatını yaparken, büyük şirketlerin vergi borçları sıfırlanıyor. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, son 18 yılda 5 büyük şirketin toplam 200 milyar dolarlık vergi borcunun silindiğini açıkladı. Türkoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Kolin’e 36 kez, Cengiz’e 30 kez, Makyol’a 24 kez, Kalyon’a 19 kez ve Limak’a 19 kez vergi muafiyeti tanındı” ifadesini kullandı.

‘VİCDANLAR YARALANDI’

Türkoğlu, holdinglerin vergi borçları konusunda şunları söyledi:

“Vergi muafiyeti konusunda vicdanları yaralayan rekorlar var. Kamu ihaleleriyle semirenler, vergi affına doyamıyor. İktidara yakın olan holdinglere tekrar tekrar vergi muafiyeti tanındıı ve devlete olan borçları bir kalemde silindi. Son 18 yılda 200 milyar dolar silindi. Üç kuruş borçlu gariban esnafı şak diye icraya verip neyi var neyi yok alıyorsunuz, icra dosyalarını sayısı 25 milyona dayandı.”