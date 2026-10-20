Ekranların tanınan oyuncularından Gözde Seda Altuner, geçirdiği değişimle yeniden gündeme geldi. Fazla kilolarından kurtulan ve yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Altuner'in fotoğraflarına çok sayıda yorum yapıldı. Oyuncunun son hali konusunda takipçilerinin görüşleri ise farklılık gösterdi.

ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Gözde Seda Altuner, geçtiğimiz şubat ayında kilo verme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve zayıflama iğnesi kullandığını söylemişti. Sürecin doktor kontrolünde ilerlediğini vurgulayan oyuncu, uygulamanın tıbbi bir müdahale olduğunu belirtmişti.

Altuner, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“İğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. O meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum. Tüm gürbüzler eridik. Tıbbi bir müdahale oldu yani.”

TAKİPÇİLERİ ESKİ VE YENİ HALİNİ KIYASLADI

Oyuncunun son fotoğraflarının ardından sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Altuner'in yeni görünümünü beğenenler kadar, eski halini daha çok yakıştırdığını söyleyenler de oldu.

Gözde Seda Altuner'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle: