Karadağ hükümeti, 23 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla Türkiye, Rusya, Çin, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetini sonlandırdı. Kararın ardından 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek vize uygulaması kapsamında, bu ülkelerden Karadağ’a seyahat edecek kişilerin vize alması zorunlu hale gelecek.

Turizm sektörü temsilcileri, yeni uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte Türk turistlerin Karadağ'a olan ilgisinde yüzde 25 seviyesinde bir azalma görülebileceğini ve vizesiz seyahat edilebilen diğer rotaların öne çıkacağını değerlendiriyor.

Karadağ İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 yılında ülkeyi toplam 2 milyon 728 bin 564 yabancı turist ziyaret etti.

Ziyaretçi dağılımında ilk sırayı 461 bin 262 kişiyle Sırbistan alırken, Rusya’dan 203 bin 945, Bosna-Hersek’ten 200 bin 788 ve Almanya’dan 147 bin 734 turist Karadağ’a gitti. Aynı dönemde Türkiye’den Karadağ’a giden turist sayısı 134 bin 266 olarak kayıtlara geçti. Türk tatilciler, geçtiğimiz yıl ülkede gerçekleşen yabancı ziyaretçi gecelemelerinin yüzde 4,3’ünü oluşturdu.

TALEPTE DÜŞÜŞ VE KISA DÖNEMLİ HAREKETLİLİK

TatilBudur Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk, vize muafiyetinin Karadağ’ın tercih edilmesinde önemli bir faktör olduğunu belirterek, yeni kuralla birlikte talepte yüzde 15 ile 25 bandında bir gerileme öngördüklerini aktardı.

Kararın duyurulmasının ardından tatilini erteleyen Türk vatandaşlarının seyahatlerini öne çektiğini ve bu durumun kısa süreli bir talep artışı oluşturduğunu dile getiren Çubuk, 1 Kasım sonrasındaki talebin bir bölümünün Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya gibi vizesiz seyahat avantajı sunan destinasyonlara yöneldiğini bildirdi.

TUR PROGRAMLARINDA ALTERNATİF BALKAN ROTALARI

Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, vizesiz seyahat imkânı sunan alternatif destinasyonların dikkat çekeceğini ifade etti. Arnavutluk’ta Saranda, Ksamil, Dhermi, Himara, Vlora ve Karaburun Yarımadası ile Bosna-Hersek’te Adriyatik sahilindeki Neum şehrinin alternatifler arasında yer aldığını belirten Kamçı, değişen ilgi doğrultusunda tur programlarını çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Karadağ’ın yer almadığı beş ve altı gecelik programlar ile farklı güzergâhlardan oluşan haftalık turlar sunduklarını belirten Kamçı, tatilcilerin tek bir ülke yerine çok ülkeli rotaları tercih etmeye başladığını kaydetti.

Öte yandan vize uygulamasının etkileri Rusya pazarında da takip ediliyor. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği uzmanı Mihail Abasov, yaptığı değerlendirmede vize zorunluluğu nedeniyle Karadağ’a giden Rus turist sayısında yüzde 25 ile 35 arasında bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

TÜRKLERİN VİZESİZ GİDEBİLECEĞİ YERLER

Türk vatandaşları, bordo pasaport veya yeni çipli kimlik kartlarıyla dünyanın pek çok noktasına vize engeline takılmadan seyahat etmeyi sürdürüyor.

Güncel uygulamalar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova’ya pasaporta ihtiyaç duyulmaksızın yalnızca yeni çipli T.C. kimlik kartıyla giriş yapılabiliyor.

Balkanlar coğrafyasında Bosna-Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler Türk tatilcilere 90 güne kadar vizesiz seyahat imkânı sunarak en çok tercih edilen destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Asya ve Uzak Doğu’da ise Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur ve Malezya, geçerli bir pasaporta sahip Türk vatandaşlarını vizeden muaf tutmaya devam ediyor.

Orta Doğu’da Katar ve Ürdün gibi rotalar kapılarını vizesiz açarken; Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler hızlı e-vize ya da sınır kapısında kolay vize kolaylığı sağlıyor.

Latin Amerika ülkelerinin büyük bir bölümü de Türk turistlerden 90 güne kadar herhangi bir vize talep etmeyerek seyahat serbestisi tanıyor.