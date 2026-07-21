İzmir’in ünlü tatil beldesi Alaçatı’da tatil yapan bir vatandaş, sosyal medyada yayınladığı videoyla fahiş fiyatlara ve taksi ücretlerine tepki gösterdi. Antalya ve Bodrum ile kıyaslama yapan tatilci, "Sakın Alaçatı'ya gelmeyin" diyerek sitem etti.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar yeniden tartışma konusu oldu. İzmir Alaçatı'ya giden bir tatilci, yaşadığı deneyimi ve ödediği astronomik rakamları sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

"1 SANDVİÇ 670 TL, DONDURMA 500 TL"

Daha önce de Alaçatı'ya geldiğini ve bu yıl Antalya ile Bodrum'da da tatil yaptığını belirten tatilci, Alaçatı'daki fiyat politikasını "korkunç" olarak nitelendirdi. Lüks mekanların pahalı olmasına bir sözü olmadığını ancak sıradan yeme-içme masraflarının dahi kontrolden çıktığını belirten tatilci şöyle konuştu:

"Lüks restoranların pahalı olmasına hiçbir lafım yok. Ancak Alaçatı'da 'Aç kalmayayım, karnım doysun' dediğin anda sıradan bir sandviç 670 TL, domatesli makarna 300 TL, patates kızartması ise 375 TL olmuş. Marketlerde bile satılan limon içi dondurmaya burada 500 TL istiyorlar. Dün akşam dümdüz bir yengen tosta 500 TL verdim. Uçaktan inip Alaçatı'ya geldiğim ilk gün saat 15.00'e kadar 3 bin 500 TL harcadım."

"BEACH'LERDE 3 BİN TL HARCAMA LİMİTİ VAR"

Beach Club'lardaki harcama limitlerine de değinen tatilci, verilen paraya karşılık alınan hizmetin yetersizliğinden dert yandı:

"Gittiğin beach'te 3 bin TL harcama limiti var, onu zaten ödüyorsun. Ancak 3 bin TL'ye sadece bir latte ve bir hamburger alabiliyorsun, günün böyle geçiyor. Bu fiyata bütün gün oturuyorsun ama karşılığında hiçbir şey yok."

TAKSİCİLERE DİKKAT

Taksi fiyatları ve taksicilerle yaşadığı tartışmayı da aktaran tatilci, Alaçatı’ya gelecekleri kilometre takibi yapmaları konusunda uyardı:

"Taksiler ayrı bir olay. İlk bindiğim taksiciyle kavga ettim. Burada taksimetre kilometre başı 66 TL yazıyor, aklınızda olsun. 10 kilometre yol gittim; giriş ücreti ve kilometreyle birlikte 700 TL tutması gerekirken benden 1200 TL istediler. Kilometrenizi mutlaka ölçün."

"ANTALYA VE BODRUM ÇOK DAHA İYİ DURUMDAYDI"

Sözlerinin sonunda Alaçatı’ya gelmeyi düşünenleri uyaran tatilci, "İnsanları 'kazıklayalım, gitsinler' diye mi bekliyorsunuz? Antalya ve Bodrum çok daha iyi durumdaydı. Alaçatı'ya gelme planınız varsa bence bir kez daha düşünün" ifadelerini kullandı.