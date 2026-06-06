Amerika Birleşik Devletleri genelindeki su şebekeleri, tarım arazileri ve enerji üretim tesisleri, "zebra", "kuagga" ve "altın midye" olarak bilinen istilacı kabuklu canlıların tehdidi altında bulunuyor. ABD Arazi Islah Bürosu (U.S. Bureau of Reclamation), teknelerin ulaşılamayan gizli su bölmelerinde (balast tankları) gölden göle taşınan bu mikroskobik larvaları durduracak çözümler geliştiren takımlara, aşamalı olarak toplamda 200 bin dolara (9 milyon 212 bin 500 liraya) kadar ödül verileceğini açıkladı. Proje bütçesinin tamamı ise 550 bin dolarlık bir havuzdan oluşuyor.

İÇERİDE SU TUTABİLİYORLAR

Uzmanlar, teknelerin su üzerindeki dengesini sağlamak için kullanılan gömme balast tanklarının ve hortumların, dışarıdan tamamen kuru görünseler bile içlerinde su tutabildiğini belirtti. Bu ulaşılamayan köşelerdeki su kalıntıları, istilacı midye larvalarının taşınması için elverişli bir ortam sunuyor.

Midye larvalarının ilk evrelerinde mikroskobik boyutta olması ve suda serbestçe sürüklenebilmesi, kirliliğin çıplak gözle veya standart denetimlerle tespit edilmesini zorlaştırıyor.

ALTYAPIYA YILLIK 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE ZARAR VERİYOR

Medyada yer alan resmi verilere göre, istilacı midyelerin su altyapılarına verdiği zararın yıllık ekonomik maliyeti 1 milyar doları aşmış durumda. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan araştırmalar da bu maliyetlerin doğrudan altyapı hasarları ve temizlik çalışmalarından kaynaklandığını gösteriyor.

Midyelerin tesislerde yarattığı tahribat şu şekilde sıralandı:

- Su emme süzgeçlerinin, pompaların ve dar boruların içini kaplayarak su akışını yavaşlatıyorlar.

- Borularda ve iskelelerde yoğun kütleler oluşturarak mekanik sistemlerin kilitlenmesine yol açıyorlar.

- Temizlik ve bakım çalışmaları için su dağıtım şebekelerinin ve enerji santrallerinin geçici olarak kapatılmasına neden oluyorlar.

KALİFORNAİYA'DA ALTIN MİDYE ALARMI

Kaliforniya yaban hayatı yetkilileri, eyaletteki en son altın midye vakasının 17 Ekim 2024’te Sacramento-San Joaquin Deltası’nda tespit edildiğini bildirdi. UC Davis Genomik Varyasyon Laboratuvarı ve Kaliforniya Gıda ve Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında yapılan genetik testler sonucunda varlığı doğrulanan midyelerin, bölgedeki su tesislerinden ve pompalama istasyonlarından yüzlerce adet olacak şekilde temizlendiği aktarıldı.

Shasta Gölü gibi önemli su ve turizm merkezlerinde uzmanlar, Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı ile koordineli olarak yeni yayılımları önlemek amacıyla yerel denetimleri sıkılaştırdı.

MEVCUT ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, bu teknoloji yarışmasının marinalardaki mevcut fiziki denetimlerin yerini almayacağını vurguladı. Yeni bir teknoloji geliştirilene kadar tekne sahiplerinin marinalardan ayrılmadan önce teknelerini temizlemeleri, tüm suları boşaltmaları ve ekipmanları kurutmaları gerektiği yönündeki temel kuralların uygulanmasına devam edileceği belirtildi.