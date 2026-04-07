Fenerbahçe'nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından maçın 90+7. dakikasında Nene ile Agbadou arasında yaşanan penaltı tartışmaları, kamuoyunu ikiye böldü. “Penaltı” diyenler ile “Penaltı değil” diyenler neredeyse yüzde 50-50 ayrılmış durumda. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Penaltı değil” diyenlerden. Üstelik Adalı, hakemleri ve MHK’yı topa tuttu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin gözlemcisi Ali Uluyol’un yönetimini beğendiği Yasin Kol’a “Çok iyi” anlamına gelen 8.5 - 8.9 arası not verdiği ortaya çıktı.

TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ile Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo, “Nene’ye ceza sahası dışında başlayan müdahale içeride de devam ediyor. IFAB kurallarına göre de bu penaltı” görüşünü paylaştı