Döviz kurları kritik Merkez Banka faiz kararı öncesinde yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL rekor kırarken, Euro/TL'de de yükselişler görülüyor.
Dolar/TL kuru bugün kritik faiz kararı öncesinde 44,10 liraya yükselerek rekor tazeledi.
Euro/TL'de de kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında saat 08.56'da 51,03 seviyesinde bulunuyor.
GÖZLER MERKEZ'E ÇEVRİLDİ
Yurt içinde gözler, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün bir araya gelecek. Kurulun aldığı kritik karar, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
Piyasa aktörleri, kararın hemen ardından yayınlanacak olan karar metnindeki satır aralarına odaklanarak yılın geri kalanına dair para politikası sinyallerini okumaya çalışacak.
Merkez Bankası ocak ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın mart ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek, faizi sabit tutması bekleniyor.
