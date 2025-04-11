Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Nisan'da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı.

Bloomberg News’te yer alan habere göre, aralarında Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın da bulunduğu yedi Morgan Stanley analisti, TCMB’den “şahin bir sürpriz” ihtimalini masada tutuyor.

Raporda, bu sürprizin politika faizinde yeni bir artış ya da faiz koridorunun üst bandında ilave bir sıkılaştırma hamlesi şeklinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Piyasaların gözü bu kritik toplantıya çevrilmiş durumda. 17 Nisan, TCMB’nin yeni adımlarına dair güçlü sinyallerin alınabileceği dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.