Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ymnelik tahminler geliyor.

Açıklanacak karar ve karar metnindeki ifadelerin borsa ve döviz kurlarındaki seyir üzerinde belirleyici olabilir.

AA Finans'ın, TCMB'nin 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

PİYASAYA ETKİSİ NE OLUR?

Merkez Bankası'nın alacağı karar ve karar metninde yer alan ifadeler döviz kurları ve borsa tarafında etkili olabilir. İşte Merkez Bankası'nın alacağı olası kararların piyasaya etkileri...

Faizin Sabit Kalması: Beklenti bu yönde olduğu için doğrudan sert bir tepki verilmez; ana yönü karar metnindeki mesajlar belirler.

Sürpriz Faiz Artırımı: Türk lirası hızla değer kazanarak döviz kurlarını düşürür; borsa ise yüksek alternatif getiri nedeniyle kısa vadeli baskı görebilir.

Sürpriz Faiz İndirimi: Erken indirim enflasyon endişesini artırıp kurları ve altını fırlatabilir; borsa tarafında ise hisse bazlı oynaklığı tırmandırır.

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