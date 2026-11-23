Küresel piyasalar, 23-27 Kasım haftasında yoğun ekonomik veri takvimini takip edecek. Haftanın öne çıkan günü 25 Kasım Çarşamba olacak. ABD'de büyümenin ikinci tahmini ile Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu, faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabilir.

CNBC-e'nin derlediği takvime göre Türkiye'de turist gelişleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri ve ekonomik güven endeksi izlenecek. Avrupa'da PMI ve enflasyon verileri, Asya'da ise Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı ile Japonya'nın enflasyon göstergeleri gündemde olacak.

ÇARŞAMBA SAAT 16.30'DA YOĞUN VERİ AKIŞI

25 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da ABD'nin çeyreklik büyümesine ilişkin ikinci tahmin, aylık ve yıllık çekirdek PCE enflasyonu, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve kişisel harcamalar açıklanacak. Aynı saatte ilk işsizlik maaşı başvuruları da takvimde yer alıyor.

ABD'de saat 18.00'de yeni konut satışları, 18.30'da ise EIA ham petrol stokları takip edilecek. Günün diğer verileri arasında Avustralya'nın yıllık enflasyonu ve Almanya'nın nihai çeyreklik büyümesi bulunuyor.

HAFTA PMI VERİLERİYLE BAŞLIYOR

23 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de saat 11.00'de yıllık turist gelişleri verisi açıklanacak. Avrupa ve ABD'den gelecek öncü satın alma yöneticileri endeksleri (PMI), ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin sinyaller verecek.

Fransa imalat PMI için beklenti 49,9, Almanya imalat PMI için 54,0, Euro Bölgesi bileşik PMI için 51,9 seviyesinde. İngiltere'de hem imalat hem hizmetler PMI'ın 53,0 olması bekleniyor. ABD'de saat 17.45'te açıklanacak imalat PMI için beklenti 54,5, hizmetler PMI için ise 55,6.

Pazartesi takviminde ayrıca Hindistan'ın yıllık büyümesi ve Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi bulunuyor. Hindistan'ın yıllık büyümesine ilişkin beklenti yüzde 7,6.

24 Kasım Salı günü Almanya'da saat 12.00'de Ifo İş Dünyası Güven Endeksi ve Ifo Beklentiler Endeksi açıklanacak. ABD'de ise ADP haftalık özel sektör istihdam değişimi, konut fiyat endeksleri ve CB Tüketici Güven Endeksi izlenecek.

TÜRKİYE'DE REZERV VE GÜVEN TAKİBİ

26 Kasım Perşembe günü saat 04.00'te Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Euro Bölgesi'nde şirketlere ve hanehalkına verilen krediler ile M3 para arzı verileri saat 12.00'de açıklanacak. Türkiye'de TCMB döviz rezervleri saat 14.30'da gündeme gelecek.

27 Kasım Cuma günü Türkiye'de saat 10.00'da ekonomik güven endeksi açıklanacak. Asya'da Japonya'nın Tokyo çekirdek tüketici enflasyonu ve Çin'in yılbaşından bu yana sanayi kârlarındaki yıllık değişim izlenecek.

Avrupa'da Fransa ve İspanya'nın öncü yıllık enflasyon rakamları, Fransa'nın nihai çeyreklik büyümesi, Almanya'nın işsizlik oranı ve Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi takip edilecek. ABD'nin cuma takviminde ise saat 16.30'da ilk işsizlik maaşı başvuruları, öncü mal ticaret dengesi ve öncü toptan stok verileri yer alıyor.

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