ABD ile İran arasında olası bir uzlaşının küresel piyasalarda yeni bir iyimserlik dalgası yaratabileceği değerlendiriliyor. Finans çevrelerinde dikkat çeken son analizlere göre, jeopolitik gerilimin azalması halinde yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesi bekleniyor.

OLUMLU ETKİLER YARATACAK

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, olası bir barış sürecinin özellikle tüketim sektörüne yönelik hisseler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Avrupa borsaları ve alternatif yatırım araçları üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.

BİTCOİN VE ALTIN CAZİP HALE GELEBİLİR

Analizde, yılın başından bu yana değer kaybı yaşayan Bitcoin ve altının mevcut seviyelerinin yatırımcılar açısından yeniden cazip hale gelebileceği vurgulandı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte güvenli liman ve alternatif yatırım araçlarına yönelik talebin yeniden canlanabileceği ifade edildi.

AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI

Öte yandan enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası gerilemenin Avrupa ekonomileri için önemli bir rahatlama sağlayabileceği kaydedildi. Enerji ithalatına yüksek ölçüde bağımlı ülkelerin maliyet baskısının hafiflemesiyle birlikte Avrupa hisse senedi piyasalarının da olumlu etkilenebileceği değerlendiriliyor.

PARA BİRİMLERİNE DESTEK VERECEK

Uzmanlar ayrıca enerji fiyatlarının düşmesinin gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine de destek verebileceğini belirtiyor. Bu kapsamda Hindistan ve Endonezya gibi enerji ithalatçısı ekonomilerin para birimlerinin değer kazanma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

HIZLI DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise ABD yönetiminin ekonomik öncelikleri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan gerilimin sonlandırılmasına sıcak bakmasının arkasında ekonomik gerekçelerin bulunabileceği öne sürüldü. Özellikle petrol stoklarının tarihi düşük seviyelere yaklaşması ve enflasyonla mücadelede yaşanan zorlukların, Washington'u hızlı bir diplomatik çözüme yöneltebileceği değerlendiriliyor.

YÜKSELİŞ DÖNEMİNİN KAPISINI AÇACAK

Analistler, taraflar arasında sağlanacak olası bir anlaşmanın küresel risk iştahını artırarak hisse senetlerinden kripto paralara kadar birçok varlık sınıfında yeni bir yükseliş döneminin kapısını aralayabileceği görüşünde birleşiyor.