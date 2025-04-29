Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Trump'ın tarifeleriyle altında başlayan yükseliş hamlesi 22 Nisan'dan itibaren düzeltme eğilimi içine girdi. düzeltmelerin etkisiyle, 3 bin 502 dolar olan tarihi zirvesinden yüzde 5'ten fazla düşerek 3 bin 310 seviyesine geriledi.

Jeopolitik risklerin etkisiyle, ALTINS1 ile gram altın arasında farklar yaşanıyor. ALTINS1, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında halka arz edilen ve Borsa İstanbul'da işlem gören altına dayalı olarak belirlenen faktör ile gram altın arasında farklar meydana geldi. Geçtiğimiz günler 1,19 seviyesinde olan bu oran 1,08'e geriledi. Bununla beraber fark azalsa da riskler hala devam ediyor.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden altın fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Eryılmaz, satış baskının devam edebileceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Altın S1×100/Gram Altın Fiyatı 1.19'dan 1.08'e kadar geriledi. Buna rağmen Altın S1 fiyatı gram altına göre %8 daha pahalı, fark hala yüksek. Altın S1 fiyatı 47 TL üzerine yerleşmedikçe yükselişleri tepki olarak görmek faydalı olabilir.

Altın fiyatlarında Hindistan-Pakistan gerilimi ile İspanya'daki elektrik kesintileri kaynaklı akşam saatlerinde bir yükseliş olsa da, altın fiyatlarının hala kararsız bölgede olduğu söylenebilir. Satış baskısı yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle alım yapmak yerine altın fiyatlarını bir süre daha izlemek kanımca doğru olabilir.

3385 dolar üzerine yerleşen ons altında yeni hedef eski tarihi zirvesi olacaktır. 3250 dolar alti düşüşler çok daha güçlü olabilir.